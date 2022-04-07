Трубы для газификации будут производить в Петербурге

На новой линии будут производить трубы для транспортировки газа. Как сообщает ТАСС, в день на предприятии смогут изготавливать 3 километра полиэтиленовой газовой трубы.

Поставщиком сырья для производства тру выступает компания «Казаньоргсинтез». Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» отметил, что стоимость входной продукции на завод не подорожала, поэтому можно ожидать, что и цена готовых труб также не изменится.

Продукция завода «Петерпайп» будут активно использовать для прокладки газораспределительных сетей в рамках газификации российских регионов. Для выполнения этой задачи требуются трубы различного диаметра — для магистральных и уличных газовых сетей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Невском районе строят новый корпус-трансформер для Александровской больницы.