На Обуховской Обороны частично обрушилось здание Невского завода

В Невском районе Петербурга произошло частичное обрушение здания Невского машиностроительного завода. Как сообщает телеканал 78, на объекте рухнули междуэтажные перекрытия. Обрушение случилось сразу на нескольких этажах.

Информации о пострадавших при обрушении в здании Невского машиностроительного завода не поступало. Известно, что ранее на объекте проводились противоаварийные работы.

Ранее «Санкт-Пертербург.ру» сообщал, что на заводе «Петерпайп» открылась новая производственная линия. Предприятие будет производить трубы, которые планируется использовать для газификации российских регионов.