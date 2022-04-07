Корпус-трансформер Александровской больницы откроют в декабре

В Невском районе Петербурга строят новый корпус для Регионального сосудистого центра при Александровской больнице. Об этом сообщили в администрации города. Новый шестиэтажный корпус должен принять пациентов уже в декабре. Строительство идет в соответствии с графиком.

Новый корпус Александровской больницы станет пятым по счету стационаром-трансформером в Петербурге. При необходимости его всего за трое суток можно превратить в инфекционное отделение. В обычном режиме корпус рассчитан на 335 коек, в режиме инфекционного отделения сможет принять 415 человек. Для оснащения нового стационара будет использовано только оборудование отечественного производства.

В Петербурге не только появляются новые объекты инфраструктуры, но и снижается стоимость аренды жилья. Как сообщает «МК в Питере», город вошел в десятку по снижению стоимости аренды за первый квартал 2022 года.