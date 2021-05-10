В Петербурге появились «варежки» краснокнижных птиц на деревьях

Павел Глазков, биолог и владелец группы в социальной сети «ВКонтакте» «Каждой твари по паре», сообщил, что в понедельник, 10 мая, в Санкт-Петербурге горожане обнаружили необычные гнезда на деревьях — птичьи «варежки» — гнезда краснокнижных птиц ремезов.

«У ремеза удивительное гнездо: по форме и размерам напоминает маленькую аккуратную рукавичку с недовязанным большим пальцем», — сообщил биолог. Также он добавил, что эти птицы чаще всего гнездятся около водоемов, и вьют свои «дома» на ветках березы и ивы.

Также специалист сообщил, что обычно такие гнезда вьет только самец. Ремез создает его с помощью волокон тростника, листьев, травинок, а также животного и растительного пуха. На возведение жилища у птица уходит около недели.