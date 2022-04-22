Двух редких птиц выпустили на волю в заказнике «Сестрорецкое болото»

На территории заказника «Сестрорецкое болото» в Курортном районе Петербурга состоялся выпуск в естественную среду обитания редких птиц, которые прошли реабилитацию.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на волю отправились ушастая сова и коршун. В выпуске участвовали председатель комитета по природопользованию Александр Герман и природоохранный прокурор Петербурга Рустам Рагимов.

С начала года редких птиц на волю в Петербурге выпускают уже дважды. За прошлый год в городе успешно провели реабилитацию с последующим выпуском 15 особей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Красносельском районе заметили краснокнижных ремезов, которые были заняты витьем похожего на варежку гнезда.