Петербургскую дамбу облюбовали птицы

С приходом тепла петербургскую дамбу, как и в предыдущие годы, заселили птицы. Как сообщили в пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), на мелководье уже можно увидеть множество гнезд уток, чаек и лебедей.

Чтобы обитатели дамбы чувствовали себя в безопасности, на КЗС даже остановили все шумные работы. В частности, на дамбе пока не првоводятся аботы с привлечением тяжёлой техники, выкашивание наземной растительности и пешие обходы. Всё это сделают позже, когда птицы закончат выводить и воспитывать потомство.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в петербургском заказнике «Сестрорецкое болото» выпустили на волю ушастую сову и коршуна. Птицы прошли реабилитацию и готовы к жизни в своей ественной среде.