Тундровые лебеди остановились на отдых в Петербурге

В Приморском районе Петербурга заметили более сотни краснокнижных тундровых лебедей. Об этом сообщается в группе «Птицы СПб и России» социальной сети «ВКонтакте».

Тундровые лебеди пробудут в Петербурге недолго. Их ждет путь в далекий Нарьян-Мар, где птицы выведут потомство. В Петербурге же они остановились отдохнуть после долгого перелета.

Тундровых лебедей в Петербурге встиречали и раньше. Наблюдать их на мелководье Финского залива можно каждую весну.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на петербургской дамбе отложили шумные работы, чтобы не беспокить облюбовавших её для гнездования птиц. Гнезда на мелководье у защитного сооружения вьют утки, чаки и лебеди.