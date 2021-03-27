Синоптик огорчил петербуржцев прогнозом погоды на следующую неделю

Юрий Куткевич, заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета, заявил, что пока рано говорит о потеплениях. Эксперт сообщил, что далеко зимние вещи не стоит убирать, так как ожидается прохладная весна.

Первая половина апреля будет прохладной, ожидаются заморозки. Однако ближайшие выходные и начало следующей недели будут еще теплыми.

«Температура днем будет повышаться до +8, +10 градусов. Ночью от нуля до +2, +3. В понедельник будет больше облачности, вот вторник ожидаем дождь. Ветер будет южных направлений от слабого до умеренного», — сообщил синоптик.

До среды ожидается облачная погода, временами возможны дожди, со среды и до конца недели возможны заморозки до -4 градусов.