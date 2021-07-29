Роспотребнадзор назвал безопасные места для купания в Петербурге

В пресс-службе Роспотребнадзора Санкт-Петербурга сообщили, что сотрудники ведомства проверили состояние воды на 24 городских пляжах. Положительную оценку от инспекторов получило озеро в Выборгском районе.

Инспекторы собрали 240 проб водных объектов на санитарно-микробиологические и паразитологические показатели. В итоге, проверку прошло только Суздальское озеро, которое по всем показателям соответствует требованиям санитарного законодательства. Петербуржцам разрешили там купаться, но при этом не забывать меры предосторожности.

Все остальные водоемы не прошли проверку. Также специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в случае заглатывания такой воды во время купания, может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, а также вирусным гепатитом А и другими инфекционными заболеваниями.