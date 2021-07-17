В субботу температура воздуха в Петербурге упадет до +29 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что впервые за продолжительное время температура воздуха в Санкт-Петербурге станет ниже +30 градусов. Ожидается, что столбик термометра достигнет отметки в +29 градусов. Однако в Ленинградской области температура воздуха все-таки не упадет ниже +30 градусов

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена гребнем антициклона с запада. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, уже 19 день подряд», — заявил синоптик.

Ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 8 метров в секунду.

Кроме того, синоптик не исключает, что в воскресенье ожидаются дожди и грозы.