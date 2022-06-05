День эколога в Петербурге отметили выпуском на волю четырех птиц

В заказнике «Северное побережье Невской губы» в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня, выпустили на волю спасенных птиц. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, выпуск обратно в природу прошел для совы, дятла, канюка и утки.

Все четверо были спасены благодаря неравнодушным петербуржцам и перед выпуском прошли реабилитацию в ветеринарном госпитале «Зеленый попугай». Птицы прошли обследование, которое подтвердило, что к настоящему моменту они полностью здоровы.

Выпуск птиц в дикую природу в Петербурге проходит ежегодно. За прошлый год на волю после реабилитации отправились восемь пустельг, две неясыти и пять канюков.

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