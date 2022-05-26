В Летний сад после зимовки вернулась знаменитая пара лебедей

В Летний сад после зимовки в Ленинградском зоопарке вернулись двое белоснежных лебедей. Сейчас их можной найти в Карпиевом пруду.

В Летнем саду семейная пара лебедей-шипунов будет гостить до поздней осени. Отмечается, что за подопечными постоянно будут наблюдать специалисты по уходу за животными. Они будут проверять здоровье и поведение птиц. Также лебедям ежедневно выдают корм.

Один подопечный съедает в день около килограмма еды, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Как рассказал начальник отдела орнитологии Ленинградского зоопарка Елена Горошенкова, в рацион лебелей включены обработанные зерновые корма, яблоки и овощи.

Впервые знаменитая пара появилась в Карпиевом пруду в 2012 году. После этого они стали своеобразным символом Летнего сада. Стоит отметить, что для лебедей свойственно сохранять верность свою избраннику в течение всей жизни.