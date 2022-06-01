В Петербурге завершился самый холодный за пять лет май

Минувший май в Петербурге стал самым холодным за прошедшие пять лет. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов в своём Telegram-канале. Средняя температура заключительного месяца весны составила всего +10 градусов.

Но в 21 веке в Северной столице был и еще более холодный май — в 2017-м году. Тогда средняя температура воздуха составила +9,4 градуса.

В двадцатом веке холодный май также случился в 1999-м году. Тогда среднемесячная температура и вовсе составила +7,7 градуса. Рекорд же по-прежнему принадлежит маю 1909 года, когда она была всего +6,1 градуса.

А вот самым влажным только что завершившийся май не назовешь. В этом месяце выпало 52% от нормы осадков. Солнце появлялось на небе 30 дней из 31. Однако солнечные периоды были непродолжительны — в общей сложности 252 солнечных часа. По этому показателю май в Петербурге не достиг средних значений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в первый день лета в Северной столице потеплеет до +23 градусов.