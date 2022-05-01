1 мая в Петербург ожидается до +10 градусов и кратковременные дожди

Первый день мая Петербург встречает при относительно теплой погоде. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов.

Ветер западного и северо-западного направлений в дневные часы будет умеренным. Атмосферное давление в течение дня изменится мало.

Днем в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не было, но в течение дня могут пройти кратковременные дожди.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что, по прогнозу на начало мая, температура в городе будет немного ниже нормы. Но и экстремальных холодов также не предвидится. Воздух в регионе будет прогреваться постепенно.