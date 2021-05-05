В первые дни мая в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков

В Северной столице в первые дни последнего весеннего месяца уже выпало около половины месячной нормы осадков. Начало мая не порадовало петербуржцев, встретив на праздники холодной и дождливой погодой. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра погоды «Фобос».

Согласно данным, с 1 по 5 мая в Петербурге выпало 21 мм осадков. Показатель равен 45% месячной нормы. При этом температура днем все время остается ниже климатической нормы для текущего месяца.

Известно также, что холод и дождь продержится в городе до конца недели.