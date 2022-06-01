До +23 потеплеет в Петербурге в первый день лета

В среду, 1 июня, в Петербурге ожидается теплая погода. Обойдется без осадков. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура в дневные часы составит от +21 до +23 градусов.

Атмосферное давление составляет 766 миллиметров ртутного столба и в течение дня изменится мало. Южный и юго-восточный ветер будет слабым.

Второй день лета будет немного прохладнее. По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше +20 градусов. В течение дня возможны кратковременные дожди. К пятнице, 3 июня, в Петербурге еще немного похолодает — днем столбики термометров покажут до +17 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Гидрометцентр рассказал петербуржцам о погоде в июне. В прогнозе комфортная температура и отсутствие затяжных дождей.