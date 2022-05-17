Дождливые +8 ожидаются в Петербурге во вторник

Во вторник, 17 мая, дождь не уйдет из Петербурга. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Северной столице будет облачно, а временами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в течение дня составит от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет постепенно повышаться. Северо-западный и северный ветер подует умеренно. Влажность воздуха в настоящий момент составляет 81%.

В среду, 18 мая, в Петербурге немного потеплеет. Как ожидается, температура достигнет +12 градусов. Однако по-прежнему возможны кратковременные дожди.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптик пообещал горожанам потепление во второй половине недели. Тогда же дожди в Петербурге прекратятся и выглянет солнце.