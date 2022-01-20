В Петербурге немного похолодает к вечеру четверга

В четверг, 20 января, в Петербурге продолжится оттепель в дневные часы. К вечеру она сменится легким морозом.

Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Петербурге определит циклонический вихрь «Ида». В течение дня будет облачно, пройдет мокрый снег и местами дожди.

В дневные часы температура воздуха в Петербурге составит до +3 градусов. К вечеру она понизится до нуля. Ночью будет уже -2 градуса. Слякоть на дорогах и тротуарах замерзнет и превратится в гололед.

В пятницу, 21 января, температура останется ниже нулевой отметки ив дневные часы. Однако, мороз будет легким — около -2 градусов.