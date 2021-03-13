14 марта в Петербурге продолжится потепление

Метеорологи прогнозируют теплую погоду в воскресенье. 14 марта, в Масленицу, петербуржцев ожидает продолжение действия циклона «Клаус», которые уже несколько дней создает благоприятную погоду в городе на Неве.

В Северной столице воскресный день ожидается облачный, но с прояснениями. Будет дуть умеренный ветер, а воздух прогреется до +4 градусов. Однако на дорогах останется гололед и возможны осадки в виде снега или дождя.

Напомним, на данный момент в городе наблюдается потепление, однако следующая неделя начнется с постепенного похолодания, которое продержится до конца марта. К Концу следующей недели температура воздуха будет опускаться до -9 градусов.