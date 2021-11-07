В Петергофе местные жители подкармливают прибившуюся лису

В Петродворцовом районе Петербурга местные жители делают фотографии лисы, приманивая ее едой. Об этом 7 ноября сообщает «Фонтанка».

Дикое животное забрело в Петергоф и нашло там покровительство в лице местных жителей. Их такое соседство не испугало и лисе выделили собственную миску и регулярно подкармливают взамен на фото.

Животное впервые заметили в парке Александрия, после чего оно подошло вплотную к людям. Сейчас лиса живет у императорских конюшен. Ей даже дали имя «Малышка», но на него она не спешит отзываться.