Кинолог рассказал, как обезопасить собаку от укуса змеи

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами, как защитить собак от укусов змей в летний период. В это время повышенный риск ожидает как людей, так и домашних животных.

Специалист рекомендует внимательно следить за питомцами и не отпускать их без поводка в окрестностях, где могут находиться кустарники, пни, коряги и другие места, где могут скрываться змеи. Об этом сообщает МК в Питере.

Для собак наиболее опасен укус гадюки, для них он может быть смертельным. Для того, чтобы не допустить фатальную ошибку, за питомцем надо очень тщательно следить .

Если же собаку все-таки укусила змея, Голубев советует немедленно зафиксировать животное, чтобы не допустить быстрого распространения яда по организму. Кроме того, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к ветеринарам.