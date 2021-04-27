Владимир Путин передал Эрмитажу приданое дочери Александра II

В Петербурге продолжает свой визит глава государства Владимир Путин. 27 апреля президент посетил Эрмитаж и передал музею на хранение приданое дочери Александра II. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Евхаристический набор великой княгини Марии Александровны состоял из 22 предметов из серебра с золочением и 3 предметов из бронзы в неовизантийском стиле. Набор был создан в 1877 году на фабрике Никольса и Плинке по заказу императорского двора.

До Эрмитажа добралось 16 изделий из набора. Президенту они достались из Германии, где продавали набор.

«Видите, как удачно: подарили мне, а попало к вам», - отметил Путин.

Кроме того, руководство музея обсудило с президентов планы по развитию Эрмитажа.