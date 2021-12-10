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Путин предложил компромисс при застройке Охтинского мыса в Петербурге

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© Фото: archi.ru

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Президент РФ Владимир Путин предлагает общественникам найти компромисс по вопросу развития Охтинского мыса в Петербурге. По словам главы государства, на этом участке можно совместить и музейную, и деловую функции.

Вопрос о судьбе Охтинского мыса поднял координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов во время ежегодной встречи президента России с членами Совета по правам человека. Он заявил об отсутствии у него информации о деятельности рабочей группы Минкульта, которая вместе с археологами, музейщиками, чиновниками и собственником земли в течение года обсуждала судьбу памятников Охтинского мыса.

Путин ответил, то по застройке Охтинского мыса важно работать вместе с «Газпром нефтью». Он уточнил, что, в целом, компания согласна вложить определенные средства в создание музейного комплекса, но необходимо обсудить, сколько должно быть музейного пространства, а сколько делового.

«Это хороший путь - поиск компромисса, потому что сразу у вас будет источник финансирования. Источник надежный, хороший», - посоветовал активистам президент. Он обещал, что с «Газпром нефтью» поговорит лично.

О важности компромисса с собственником участка на Охтинском мысе на этой неделе также говорил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Глава музея призвал больше думать о сохранности памятников, чем о личных амбициях.

Напомним, что Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ вместе с правительством Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. 7 декабря этого года был обнародован доклад ведомства об итогах работы. Минкульт сделал вывод, что позиция активистов, которые требуют запретить строительство любого объекта, кроме заповедника, основывается на результатах раскопок, проведенных в 2006-2010 годах, и не учитывает более поздние исследования, а также выводы государственной историко-культурной экспертизы от 2018 года

Члены рабочей группы считают, что археологические объекты мыса можно представить в историческом парке. "Газпром нефть" уже внесла за свой счет значительные корректировки в проект будущего городского пространства на Охте. Также высказана идея о создании музея археологии, который должен разместиться на двух городских площадках – в комплексе на Охтинском мысе и в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости.

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