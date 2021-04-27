Путин планирует обсудить с Бегловым вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции

Петербург готовится встретить президента России Владимира Путина 27 апреля в День российского парламентаризма. Двухдневная поездка главы государства будет насыщена важными событиями. О них сообщает пресс-служба Кремля.

Так, 27 апреля Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, а также передаст Государственному Эрмитажу уникальные экспонаты 1877 года. Кроме того, 28 апреля президент осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в городе Пушкине и поздравит медработников с профессиональным праздником.

«Планируется обсудить задачи по реализации послания президента Федеральному собранию от 21 апреля, а также вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий», - сообщают в Кремле.