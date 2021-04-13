Здание «Мюзик-Холла» в Петербурге собираются реконструировать

В Санкт-Петербурге планируют отправить здание «Мюзик-Холла» на реконструкцию и приспособления для современного использования здания театра. По этому вопросу филиал Госэкспертизы России дал положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на проводимые работы.

В пресс-службе ведомства сообщили, что здание хотят перенести на новые заниженные фундаменты, чтобы увеличить высоты подвального этажа. Также там планируют разместить техническое и сценическое оборудование.

Кроме того, согласно рассматриваемому проекту, реконструкция предполагает перепланировку туалетных комнат, а также вынос ярусов зрительного зала, для того чтобы всем посетителям было видно сцену. В подкупольном пространстве здания будет оборудован репетиционный зал.