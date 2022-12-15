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В Петербурге на реставрацию “Мюзик-Холла” потратят 9,5 млрд рублей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге нашли подрядчика для реставрации “Мюзик-Холла”. Ремонтные работы обойдутся в 9,5 миллиардов рублей. Планируется, что реконструкция начнется в конце февраля-начале марте 2023 года, а закончится в декабре 2025 года.

В Северной столице победителем конкурса на проведение реставрации “Мюзик-Холла” стала компания ПСБ “Жилстрой”. Контракт на проведение работ был оценен в 9,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Здание в Александровском парке переоборудуют для современного использования. Реконструкция начнется в марте-феврале 2023 года. Ремонтные работы должны завершится до 10 декабря 2025 года.

Отметим, что на Большой сцене планируется убрать 281 место, после чего их останется 1219. На Малой сцене количество наоборот увеличится до 218. Почти половину суммы, порядка 4,5 млрд рублей, потратят на монтаж сценического оборудования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга после капитального ремонта прошло открытие библиотеки “Измайловская”. Это одна из самых старых библиотек в городе.

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