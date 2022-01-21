На реконструкцию учреждения культуры в Петербурге потратят 9 млрд рублей за 3 года

В Петербурге на реконструкцию театров и других учреждений культуры будет выделено более девяти миллиардов рублей. Финансирование реставрационных работ в таком объеме запланировано на период с 2022 по 2024 год.

О запланированных объемах финансирования рассказал губернатор Александр Беглов во время встречи с руководителями ведущих театров и концертных организаций города. В текущем году начнется реконструкция "Мюзик-Холла", а также ремонт театра "Мимигранты", "Кукольного театра сказки" и Филармонии для детей и молодёжи.

Губернатор напомнил, что продолжается строительство Театра танца Бориса Эйфмана на Тучковом буяне. Он подтвердил, что на этом месте также будет парк.