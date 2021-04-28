В "Мюзик-холле" ответили отказом на просьбу отдать здание церкви

В Смольный поступила просьба о передачи здания «Мюзик-холла» от пастора Алексея Павловского, члена религиозной организации церковь «Осанна». Евангелисты объясняют свои притязания на здание тем, что они имеют единую конфессию с Англиканской церковью и собираются проводить в здании богослужения.

По словам худрука «Мюзик-холла» Фабио Мастранджело, о существовании данной организации он ранее ничего не знал. Мастранджело напомнил о передачи здания Англиканской церкви театру, которая была осуществлена в 2016 году. Он также выразил надежду на то, что реконструкция здания, проект которой прошел госэкспертизу, начнется в ближайшее время.