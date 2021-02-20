В Ботаническом саду пройдет выставка сирени

38 цветущих кустов сирени ожидает петербуржцев в выставочном павильоне Ботанического сада Петра Великого. Выставка продлится от праздника до праздника – с 23 февраля по 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ботсада.

Известно, что впервые в Северную столицу привезут сорт «Красавицы Москвы», который славится белоснежно-розовыми бутонами. Кроме того, на выставке будут и тюльпаны с лепестками, похожими на перья, а также ландыши, цикламены, морозники и примулы.

Изображения весенних цветов украсят стены выставочного зала. Их подготовили петербургские акварелисты.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о первом в городе цветении сакуры в 2021 году.