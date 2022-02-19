Петербургский Ботанический сад приглашает посмотреть на цветущую сирень

В Петроградском районе Петербурга в феврале-марте традиционно открывается выставка сирени, тюльпанов и других первоцветов. Об этом сообщает «Фонтанка».

В этом году выставка станет частью фестиваля «Оттепель чувств», который стартует 19 февраля в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада Петра Великого. Там петербуржцы смогут посмотреть на цветущую сирень, тюльпаны и другие первоцветы. В павильоне также будут представлены картины маслом, авторства художницы Елены Перминовой, и вышитые лентами, авторства Лады Мосягиной. Кроме того, организаторы фестиваля обещают традиционные весенние фотозоны.

Выставка будет работать с 10 до 17 часов до 8 марта (включительно).