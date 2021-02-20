Съемки фильма ограничат доступ к одной из улиц Петербурга

В Петербурге транспорт не сможет передвигаться по участку на улице Академика Харитона с 25 по 26 февраля. Движение будет запрещено от дома №7 до Заповедного моста с середины 25 числа до 4 утра следующего дня.

Причина ограничений связана с съемками кинофильма. Известно, что на улице Академика Харитона снимут кадры для художественного фильма, у которого уже есть название – «Агентство Справедливость».

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о выставке сирени и тюльпанов, похожих на тропических птиц в Ботаническом саду Петра Великого, которая продлится с 23 февраля по 8 марта.