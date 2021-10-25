Фестиваль «Послание к человеку» проведут в гибридном формате

Из-за антикоронавирусных ограничений, которые вступают в силу в Санкт-Петербурге с 30 октября, XXXI Международный кинофестиваль «Послание к человеку» изменит свой формат на смешанный. Об этом 24 октября сообщили организаторы мероприятия.

«С 30-го числа часть программы можно будет посмотреть в онлайн-формате», – говорится в сообщении.

Таким образом, 29 октября в Петербурге состоится церемония открытия, где пройдет показ основных специальных программ – «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное». А уже с 30 октября большую часть программы можно будет посмотреть только в онлайн-формате. Остальные подробности будут объявлены позднее.