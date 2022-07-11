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Петербург может стать российской столицей кинофестивалей благодаря Ленфильму

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© Фото: Baltphoto

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Петербург благодаря киностудии "Ленфильм" может стать главным конкурентом Москвы в сфере кино. Для поднятия конкурентоспособности Петербурга на новый уровень нужны крупные профильные фестивали, и они уже стали приходить в Петербург. Об этом сообщает Gazeta.spb.

Так, в прошлом году на "Ленфильме" уже проходил седьмой одноименный кинофестиваль, включающий в себя кинопрактикум, лекторий, конкурсную программу и церемонию награждения. Также в октябре 2021 года провели еще один фестиваль "Послание к человеку", а в 2020 проходило мероприятие "Мир знаний". Журналисты предложили несколько вариантов, благодаря которым можно было бы возродить былую славу "Ленфильма" и заинтересовать кинематографистов.

В первую очередь, предлагается переезд "Кинотавра" из Сочи в Петербург. Такое мероприятие может стать аналогом Московского международного кинофестиваля. Сейчас у "Кинотавра" нет руководства, поскольку президент фестиваля с 2005 года, Александр Роднянский покинул Россию, и, кажется, не планирует возвращаться в страну. Таким образом, появляется шанс завоза самого масштабного фестиваля в Петербург.

У "Ленфильма" уже есть необходимый опыт организации кинофестивалей, но во Пскове. С 2019 года киностудия вместе с псковскими властями организовали фестиваль "Западные ворота". В этом году он проводится уже третий раз. Журналисты уже направили запрос культурному вице-губернатору Борису Пиотровскому, в котором был задан вопрос о том, рассматривается ли вариант возрождения "Леньфильма" и проведения в Петербурге фестивалей.

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