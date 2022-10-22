В Петербурге режиссера Алексея Учителя наградили памятным знаком «350 лет Петру Великому»

В Петербурге режиссеру Алексею Учителю вручили памятный знак «350 лет Петру Великому».

Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 22 октября, в Северной столице открывается XXXII Международный кинофестиваль «Послание к Человеку». В этот день президент фестиваля Алексей Учитель был награжден памятным знаком «350 лет Петру Великому».

Напомним, что с 2010 года Учитель озглавляет Международный Кинофестиваль документального, короткометражного игрового и анимационного кино «Послание к Человеку», который проходит ежегодно Петербурге.

Алексей Учитель — петербургский режиссёр, продюсер и художественный руководитель киностудии «Рок», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер Ордена Почёта. Режиссер поставил такие картины, как «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Край» и «Матильда». Он также является обладателем национальных кинопремий «Ника» и «Золотой Орёл».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 октября в городе на Неве почтили память народного артиста России Рудольфа Фурманова в день его рождения.