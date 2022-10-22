В Петербурге почтили память Рудольфа Фурманова в день его рождения

В субботу, 22 октября, в день рождения народного артиста России Рудольфа Фурманова, в городе на Неве прошли памятные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на Большеохтинском кладбище на могилу народного артиста России Рудольфа Фурманова глава Петербурга Александр Беглов выложил цветы. Также в Храме святого Николая Чудотворца священнослужитель отец Игорь отслужил поминальную литию. В церемонии приняли участие Владислав Фурманов, сын режиссёра, а также родные и поклонники творчества Рудольфа Давидовича.

Напомним, что в этом году в Петербурге было подписано постановление о присвоении скверу на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной имени Рудольфа Фурманова. В данный момент идет разработка проекта по его благоустройству.

Напомним, что Рудольф Давидович Фурманов ушел из жизни на 83-м году жизни в апреле прошлого года. Он был основателем и художественным руководителем-директором Санкт-Петербургского театра “Русская антреприза” имени Андрея Миронова.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе Петербурга безымянному скверу присвоили имя в четь театрального режиссера Рудольфа Фурманова.