В Музее Фаберже откроется выставка Сальвадора Дали

В Петербурге в Музее Фаберже 13 октября начнется выставка Сальвадора Дали под названием "Сальвадор Дали. Ранее картины выставлялись в Москве.Известно, что экспозиция Северной столицы будет отличаться от московской. В ней организаторы акцентировали большое внимание на участие в жизни художника его супруги, Галы. В часть выставки войдут ее портреты. Выставку разделят на десять секций. Посетители смогут увидеть 23 живописные, 32 графические работы и 9 рисунков.

Такие работы, как «Атомная Леда» и «Галатея сфер», выезжают на выставки лишь в исключительных случаях. «Галарина» и вовсе не покидала хранилища фондов Дали с момента смерти художника в 89 году. Фаберже – первый музей в мире, экспонирующий картину.