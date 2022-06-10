В Петербурге субсидируют частные театры почти на 75 миллионов рублей

28 петербургских негосударственных театров получат субсидии от города. Как сообщили в пресс-службе комитета по культуре, их общая сумма составит 74,8 миллионов рублей.

Театры-получатели смогут направить данные средства на аренду помещений, а также коммунальные платежи. Уточняется, что благодаря такой поддержке в новом сезоне петербуржцы смогут увидеть свыше 60 премьер театральных постановок.

Председатель комитета по культуре Фёдор Болтин отметил, что Петербург — единственный в России регион, где оказывают регулярную поддержку негосударственным театрам. В числе получателей субсидии значатся театральный центр «За Чёрной речкой», театральная лаборатория Яны Туминой, «Комик-трест», Театр Lusores, Театр ТРУ, «Кукольный формат (КУКФО)», Особняк. Театр и многие другие любимые петербуржцами учреждения культуры.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургским школам и вузам выделят гранты на закупку оборудования.