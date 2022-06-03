В Петербурге школам и институтам выделят гранты на закупку современных средств обучения

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставление грантов для государственных общеобразовательных организаций города. Субсидия пойдет на покупку современных средств для обучения.

Гранты направят на обновление материально-технической базы. Планируются создать высоко оснащенные учебные места, а субсидии получат 66 организаций Петербурга. Сумма одного гранта составит больше 150 млн рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге большое внимание уделяют образованию. Например, в апреле губернатор сообщил о том, что 33 школы-победителя получат финансирование от 10 до 25 млн рублей, которые пойдут на создание школьных высокотехнологичных лабораторий и мастерских.

"Обсудили с педагогами и детьми, что мы ещё должны сделать, чтобы школа полного дня заработала в полную силу. Какие кружки и секции можно организовать на базе нового оборудования. Как лаборатории помогут готовиться к единому государственному экзамену. И даже какую первую профессию выпускники могут получить наравне со школьным аттестатом. В 631 гимназии это будут "лаборант-микробиолог" и "лаборант химического анализа", - рассказал Беглов.

Также градоначальник рассказывал о том, что вместе с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» в 15 городских школах создают профессиональные лаборатории по разным направлениям – фармацевтика, генетика, цифровые технологии. Там будут вузовские ученые и специалисты крупных компаний.