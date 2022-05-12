В мае в Эрмитаж можно будет попасть бесплатно

Государственный Эрмитаж сделает вход для постеителей бесплатным в течение двух дней — 18 и 19 мая. Как сообщили в пресс-службе музея, 18 мая отмечается Международный день музеев. 19 мая приходится на третий четверг месяца. В этот день посещение музея является бесплатным для льготных категорий посетителей. К ним относятся дети до 18 лет, студенты и многие другие.

Футбольный клуб «Зенит» также анонсирует предстоящий матч со «Спартаком». Как пишут «Спортивные Советы», петербургский клуб «троллит» московскую команду.

Бесплатно попасть в Эрмитаж в указанные дни смогут не все. Для посещения потребуются бесплатные билеты, которые нужно заранее оформить на сайте учреждения культуры. Для этого там создан особый раздел «День музеев».