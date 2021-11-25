Эрмитаж возвращает бесплатный вход для некоторых категорий льготников

Вход в Государственный Эрмитаж снова становится бесплатным для некоторых категорий граждан. Как сообщил директор музея Михаил Пиотровский, правом бесплатного прохода каждый третий четверг месяца смогут воспользоваться пенсионеры, студенты, многодетные семьи, военнослужащие, работники других музеев.

Дети до 14 лет, инвалиды 1 и 2 групп и дети-инвалиды с сопровождающим смогут воспользоваться правом бесплатного посещения Эрмитажа в любой день.

Поясняя причины возврата льготных категорий в Эрмитаже Михаил Пиотровский отметил, что музей заработал «некоторые деньги», поэтому теперь может позволить вернуть некоторые льготы.