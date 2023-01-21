Перед Строгановским дворцом в субботу собралась большая очередь из-за бесплатного входа

В Петербурге перед входом в Строгановский дворец собралась внушительная очередь из желающих посетить музей. Дело в том, что вход сделали бесплатным в честь 290-летия со дня рождения графа А. С. Строганова.

В субботу, 21 января, посещение дворца было сделано бесплатным в честь 290-летия со дня рождения графа А. С. Строганова. Так, для посещения нужно получить бесплатный входной билет на кассе. Бронировать заранее при этом ничего не нужно. Экспозиции доступны с 10 утра и до шести вечера.

Желающих бесплатно посетить выставки дворца оказалось достаточно много. Утром на Невском проспекте петербуржцы выстроились в большую очередь. Дело в том, что из-за небольшого гардероба внутрь запускали примерно по семь человек с интервалом в 20 минут. Об этом сообщает 78.ru.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 3 января на вход в Государственный Эрмитаж образовалась длинная очередь.