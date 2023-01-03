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Петербуржцы атаковали Эрмитаж после двух дней перерыва

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© Фото: Baltphoto

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Во вторник, третьего января, перед входом в Государственный Эрмитаж скопилась длинная очередь желающих пройти собственную культурную программу во время праздников.

Известно, что первые два дня нового 2023 года музей закрывали на перерыв. И вот сегодня собралось немало желающих познакомиться, или вновь встретиться с экспонатами Эрмитажа. На сайте учреждения культуры отмечалось, что третьего января в музее будет  продленный день. Таким образом, главный музейный комплекс и Главный штаб работали до 20:00, в кассах посетителей перестали принимать около 19 часов.

Четвертого, шестого и седьмого января Эрмитаж тоже будет работать вплоть до 20 часов вечера. Кассы при этом, как и сегодня, закроют на час раньше.

К слову, сегодня жители и гости города очень хотели попасть не только в Эрмитаж. Немаленькую очередь заметили и перед входом в музей "Гранд Макет Россия".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что к Рождеству в Санкт-Петербурге заметно похолодает. По прогнозам синоптика, температура 6 и 7 января могжет достичь -15 и -20 градусов.

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