Синоптик Шувалов предупредил петербуржцев о грядущих рождественских морозах

К Рождеству в Северной столице заметно похолодает, - температуры 6 и 7 января могут достичь -15 и -20 градусов.

Синоптик Александр Шувалов в своем telegram-канале рассказал, что заметные морозы на Рождество ожидаются не только в Северной столице. Аналогичная ситуация ждет Калугу, Ярославль, Кострому, Великий Новгород и Тулу.

Несмотря на значительное похолодание, Шувалов предположил, что рождественские морозы пройдут достаточно быстро, поэтому уже к следующей неделе в городе снова станет теплее.

Третьего и четвертого января все еще ожидается снег и -4…-9 градусов мороза, а вот с пятого января придет антициклон с Новой Земли. Именно в это время морозы начнут крепчать и достигнут пика как раз к Рождеству. Тогда в Петербурге будет -15…-20, а на востоке области столбик термометра может достичь всех -25 градусов.