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В Роспотребнадзоре не уверены, что ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась

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© Фото: Baltphoto

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Руководитель управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова рассказала, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом на территории региона и отметила нестабильность ситуации с зараженными.

Башкетова отметил, что в Северной столице фиксируются то периоды роста, то периоды спада заболеваемости коронавирусной инфекции. По ее мнению это обусловлено сразу несколькими факторами.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист объяснила, что на неопределенную ситуацию с заражениями влияет циркуляция новых геновариантов, а также факторы направленные на прерывание путей передачи вируса. В частности, например, речь идет о ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Известно, что рекомендации, предотвращающие заражение вирусом, не всегда соблюдаются.

Также немаловажное значение играет и циркуляция гриппа, а также ОРВИ, когда инфицирование коронавирусом наоборот пошло на спад. Тем не менее, Башкетова напомнила, что пандемию COVID-19 пока никто не отменял, в связи с этим все еще есть риски подхватить вирус.

Так, на прошлой неделе в Петербурге зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 16,8%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что около 30 тысяч петербуржцев сейчас болеют коронавирусом, ОРВИ и пневмонией, однако тяжелых случаев заражения стало меньше. 

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