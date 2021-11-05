В октябре в больницу Филатова госпитализировали 330 детей с коронавирусом

Об этом 3 октября рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

В Детскую больницу № 5 им. Филатова за октябрь привезли 330 детей с COVID-19. В сентябре госпитализировали только 206 ребят с коронавирусом.

«В 84 процентах случаев коронавирусная инфекция у детей протекает с респираторными проявлениями, в 15 процентах случаев – с пневмонией. В 1 проценте случаев развивается ковид- индуцированный мультисистемный воспалительный синдром», – проинформировали в ведомстве.

Всего в октябре в больницу доставили 2 476 детей. Для лечения ребят с COVID-19 свободна 71 койка.