В Петербурге вторые сутки зафиксировано менее 800 случаев заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. За последние сутки в Петербурге было зафиксировано менее 800 заболевших.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 29 декабря, в городе за последние сутки было выявлено 713 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было 709 зараженных. За сутки было госпитализировано 158 человек, а выздоровело — 1 094.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 16 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 547 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в память о погибших во время пандемии коронавируса медиках рядом с Боткинской больницей появится Сад Милосердия.