В Петербурге за сутки отправили в больницу 528 человека из-за COVID-19

Об этом говорится в опубликованной 27 октября ежедневной эпидемиологической справке.

В Петербурге за 24 часа госпитализировали 528 человек, заболевших коронавирусом и пневмониями. Всего в Петербургских больницах из-за COVID-19 находятся 7 969 горожан.

В Смольном сообщают, что на данный момент всего в городе развернуты 9 488 коек. 716 больных в Петербурге находятся в реанимации, 371 подключен к ИВЛ. 361 человек лежит во временном госпитале в «Ленэкспо», а 577 — в пансионате «Заря». Еще 38 295 жителей города лечатся амбулаторно.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября введен период нерабочих дней.