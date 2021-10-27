Смольный объяснил, какие штрафы грозят нарушителям антиковидных мер

Власти Петербурга рассказали кого и за что будут штрафовать во время локдауна. В Смольном объяснили в соответствии с какими законодательными актами будут проводится санкции.

Горожан за отсутствие маски в общественном транспорте и нарушение других антиковидных норм будут штрафовать на первое нарушение в размере 4 тысяч рублей, за повторное — 5 тысяч рублей.

Большой штраф грозит тем, кто не приостановит проведение мероприятий с очным присутствием граждан. Административный штраф на должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Такая же санкция будет за работу объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов.

Нерабочие дни в Петербурге введены с 30 октября по 7 ноября.