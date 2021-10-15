Более двух тысяч предприятий Петербурга получили статус «Вакцинирован»

Об этом сообщила 15 октября пресс-служба администрации губернатора Беглова.

В Петербурге 2387 организаций получили статус «Вакцинирован». Это означает, что в компаниях привито не менее 60 % сотрудников.

Больше всего QR-кодов выдано компаниям розничной торговли и общепита. «Их работники имеют постоянный контакт с большим количеством людей. На них лежит ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье посетителей», — отметил губернатор Александр Беглов.

Общее количество выданных QR-кодов составляет 4210. Всего с июля в Смольный поступили заявки от 5 604 организаций по более чем десяти тысячам адресов.