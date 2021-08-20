За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 691 случай заболевания COVID

В Петербурге в медучреждениях продолжают лечение 416 человек. Информацию об этом сегодня, 20 августа, опубликовал Смольный.

Как стало известно из справки, на данный момент в городе свободно 45,11% коек, всего развернуто 6 643. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находятся 177 пациентов с коронавирусом.

Больных с коронавирусом и пневмониями принимают 13 городских и пять федеральных инфекционных стационаров.

Дома лечатся от COVID-19 24 909 петербуржцев.

В городе проходит активная прививочная компания. С начала вакцинации вакцину поставили 1 433 355 горожан. Полный цикл вакцинации завершили 1 306 703 человека.